Согласно заключению патологоанатомов, у ребенка была тяжелая асфиксия.

В Хмельницкой области сразу после рождения умер мальчик, появления которого его родители ждали 9 лет.

Как говорится в сюжете ТСН, в смерти ребенка они обвиняют врача Каменец-Подольского перинатального центра.

По словам матери умершего младенца, беременность протекала идеально, мальчик родился живым, однако вскоре умер.

Согласно выводам патологоанатомов, у ребенка была тяжелая асфиксия, то есть удушение.

Родители не исключают, что произошла врачебная ошибка. Подозрения углубились, когда роженица получила выписку со своими диагнозами, о которых ранее не слышала.

По словам супругов, женщине приписали сахарный диабет, ожирение, анемию, хотя, согласно ранее проведенным анализам, признаков этих заболеваний не было.

Мужчина также отметил, что врач хотела отдать роженице выписку без своей подписи и печати, вписав туда фамилию другого медика, который не принимал роды.

"Медики своей ошибки не признают. Они отмечают, что, по заключению патологоанатомов, у младенца была внутриутробная гипоксия, предотвратить которую было невозможно", - говорится в репортаже.

Смерть младенца в роддоме в Одессе

16 февраля в Одессе в роддоме умер новорожденный мальчик.

По данным полиции, в тот день одесситка родила двойню мальчиков, но через полчаса один из них умер во время реанимационных мероприятий. Правоохранители начали расследование.

По словам отца младенца, инцидент произошел в роддоме №5. Мужчина заверил, что присутствовал на родах жены, видел, что происходило, и обвинил в смерти ребенка медиков.

Он утверждал, что жена состояла на соответствующем учете, наблюдалась в одном из лучших медучреждений города, беременность протекала без осложнений.

Как заявил мужчина, сначала ему отказывали в возбуждении уголовного дела, он добивался этого через суд, а следствие якобы затягивается.

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