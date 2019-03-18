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Херсонский Днепр сравнял счет в полуфинальной серии УХЛ против Кременчуга

21:31, 18 марта 2019
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&quot;Днепр&quot; - &quot;Кременчуг&quot; / uhl.com.ua

В понедельник, 18 марта, состоялся четвертый поединок полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги. Херсонский «Днепр» принимал «Кременчуг»и выиграл со счетом 3:0, сообщает официальный сайт турнира.

Первый период завершился без голов. Во втором периоде, на 33-й минуте "Днепр" в быстрой контратаке открыл счёт после комбинации Кирилла Бондаренко и Алексея Янишевского! Точный бросок нанёс именно Янишевский - 1:0.

Окончательно херсонцы решили судьбу встречи в третьей 20-минутке. На 52-й минуте в течении 30 секунд сразу две шайбы забросил в ворота соперников Кирилл Бондаренко. Таким образом, на его счету в этой игре - два гола и результативная передача. 

Счет в серии сравнялся - 2:2. Серия за выход в финал продлится до четырех побед одной из команд. 

21 марта в Кременчуге команды сыграют пятый поединок серии. Начало дуэли - в 18:30. 

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Теги: #УХЛ-2018/2019