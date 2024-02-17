В больницу женщину привезли с диагнозом "вирусная инфекция", полиция начала расследование.

В Одесской области в больнице, на операционном столе, умерла роженица, у которой из живота достали мертвого ребенка. Полицейские Белгород-Днестровского района расследуют обстоятельства смерти роженицы и младенца.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла 15 февраля в городе Татарбунары.

Предварительно установлено, что в приемное отделение Татарбунарской больницы была доставлена 40-летняя жительница одного из сел Лиманской территориальной общины. Диагноз был - "неуточненная вирусная инфекция".

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Говорится, что во время обследования пациентки врачи выяснили, что она находится на 30 неделе беременности.

"В медицинском учреждении состояние женщины ухудшилось, и врачи провели кесарево сечение, во время которого изъяли мертвого ребенка. Роженица умерла на операционном столе, предварительно - от отека легких", - рассказали в полиции.

По факту смерти женщины и ребенка начато уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "естественная смерть") УК Украины.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК.

В полиции уверяют, что на учете в женской консультации погибшая не находилась. Причины смерти мать и ребенка будут установлены по результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз. Продолжается следствие.

Трагедия на Харьковщине: мать нашла сына мертвым в колыбели

Как сообщал УНИАН, в селе Красное Лозовского района Харьковской области в одном из домов неожиданно умер ребенок. По некоторым данным, во время осмотра тела ребенка были найдены повреждения, однако следы совершения преступления не обнаружены. Правоохранители начали производство по ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". Говорилось, что матери ребенка 31 год, она рассказала, что около 7 часов утра нашла сына мертвым в колыбели. Также она утверждала, что до смерти ребенок во время переворачивания ударился об изголовье дивана. Отца мальчика в тот день не было дома.

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