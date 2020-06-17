В центре Киева между сторонниками и противниками Шария произошли столкновения (видео)
На улице Лютеранской в центре Киева произошли столкновения между сторонниками и противниками партии Анатолия Шария.
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Как передает корреспондент УНИАН, после завершения митинга возле Офиса президента сторонники Шария отправились к зданию Министерства внутренних дел, которое расположено на ул. Богомольца.
Во время шествия на ул. Лютеранской произошли столкновения между сторонниками Шария и его противниками, после того как последние забросали колонну газовыми и дымовыми шашками. Правоохранители вмешались в ситуацию и разняли их. Затем правоохранители в шлемах и бронежилетах окружили сторонников Шария и сопровождают их к зданию МВД.
Представители Красного Креста оказывают помощь пострадавшим сторонникам Шария.
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