Благодаря молниеносной реакции и смелости водителя съемочной группы ТСН Станислава Керанчука группе удалось вырваться из осады во время перезарядки.

Журналистка ТСН на канале 1+1 Юлия Кириенко и оператор Владимир Рыбачок приехали на позицию на Киевщине, чтобы наши армейцы рассказали, как именно здесь на днях задержали российских солдат. Телевизионщики не успели начать съемку, как началась артиллерийская атака врага со стороны оккупированного села. Обстрел съемочную группу встретил в поле и спрятаться было просто негде. Единственным укрытием для журналистов послужил ров под дорогой.

"Работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. Один из снарядов упал прямо за 100 метров от нас. Нам повезло спрятаться во рву под дорогой. Когда наступили несколько минут затишья, мы сели в машину и начали двигаться в село. Снаряды перекрывали дорогу, мы остановились, чтобы укрыться между домами. Легли вдоль забора у бордюра. Обломок одного снаряда упал на соседнем дворе. И только дом и забор спасли нас от обломков. Благодаря четким инструкциям от наших военных и оперативности и профессионализму нашего водителя, мы остались целыми", - рассказала корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Благодаря молниеносной реакции и смелости водителя съемочной группы ТСН Станислава Керанчука группе удалось вырваться из осады во время перезарядки. За эти несколько минут было не менее 10 взрывов. Военные позже сообщили, что работал вражеский беспилотник. Из него оккупанты и корректировали огонь. Вражеские обстрелы на этом направлении фронта не прекращаются уже несколько дней. Оккупанты разъярены после безумного поражения, когда военные разбили их танковую колонну. Поэтому и мстят - издали обстреливая и села, и дороги, по которым ездят машины мирных жителей.

Корреспондент ТСН Юлия Кириенко освещает события на передовой в горячих точках на севере Киевщины и занимается волонтерской деятельностью. Ее муж сейчас в рядах ВСУ, именно он разбил голову колонны вражеских танков, которая шла на Бровары несколько дней назад. В этой колонне погиб русский полковник Захаров. Интересно, что с мужем училась в одном классе, но парой они стали, когда случайно встретились во время войны на Донбассе. Юлия находилась в рабочей командировке, а ее муж воевал в Марьинке.

Стоит отметить, 1+1 и ТСН осуждает нападения России на журналистов и все действия, которые ставят под угрозу безопасность работников СМИ в Украине. 1+1 также обращается к международным журналистским организациям с просьбой усилить давление на Россию и свои правительства с метрою закрыть небо в Украине и прекратить ретрансляцию российских телеканалов.

Вас также могут заинтересовать новости: