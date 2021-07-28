В одном из продуктовых магазинов Киева увидели мужчину в футболке с гербом Российской Федерации.
Видео инцидента выложил на своей странице в Facebook основатель "Братства" Дмитрий Корчинский.
По его данным, инцидент произошел в магазине на улице Регенераторна, 4 (ЖК "Комфорт таун"), где обслуживающий персонал работал в футболках с символикой страны оккупанта.
При этом мужчина на видео заявил, что якобы не знал о гербе РФ на его футболке.
"Сеть мини-маркетов "Мерси" находится в Киеве и принадлежит людям, близким к "ОПЗЖ". Уже был скандал по поводу того, что в этой сети продают товары экспортируемые из эрэфии", - напомнил Корчинский.
В комментариях под видео пользователи соцсети возмутились тому, что мужчина на людях работал в одежде с символикой оккупантов.