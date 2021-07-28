Работника магазина в футболке с символикой страны оккупанта заметили в мини-маркете "Мерси" в Киеве.

В одном из продуктовых магазинов Киева увидели мужчину в футболке с гербом Российской Федерации.

Видео инцидента выложил на своей странице в Facebook основатель "Братства" Дмитрий Корчинский.

По его данным, инцидент произошел в магазине на улице Регенераторна, 4 (ЖК "Комфорт таун"), где обслуживающий персонал работал в футболках с символикой страны оккупанта.

При этом мужчина на видео заявил, что якобы не знал о гербе РФ на его футболке.

"Сеть мини-маркетов "Мерси" находится в Киеве и принадлежит людям, близким к "ОПЗЖ". Уже был скандал по поводу того, что в этой сети продают товары экспортируемые из эрэфии", - напомнил Корчинский.

В комментариях под видео пользователи соцсети возмутились тому, что мужчина на людях работал в одежде с символикой оккупантов.

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Автор: Денис Прядко