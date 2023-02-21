После освобождения региона предатель остался в поселке, надеясь избежать правосудия.

Служба безопасности Украины задержала старосту поселка озера Гостомельской громады, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Как сообщается в Telegram-канале СБУ, 24 февраля прошлого года он сориентировал на местности оккупационные группировки РФ во время их наступления на Киев. Именно он предоставил рашистам маршруты дорог для продвижения их военных колонн в направлении столицы через Гостомель и Мощун.

В дальнейшем предатель сопровождал российские батальонно-тактические группы, которые штурмовали оба украинских поселка и пытались прорваться в Киев.

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Также во время захвата части региона он получил от агрессора автомат АК-74С и нарукавную повязку белого цвета как опознавательный знак российских оккупантов. В таком виде лично участвовал в патрулировании местных населенных пунктов и "сливал" в штаб захватчиков адреса квартир украинских патриотов.

Кроме того, он организовывал "расквартирование" личного состава ВС РФ в домах людей, выехавших из района, а также передавал захватчикам коммунальный автотранспорт.

После освобождения региона предатель остался в поселке, надеясь избежать правосудия.

Сотрудники СБУ задержали чиновника по месту его жительства вблизи Гостомеля.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание предателей в Украине: подробности

В Украине осудили бывшего работника спецслужбы, который "сливал" данные ФСБ РФ о событиях в Украине накануне полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашей страны.

18 февраля сотрудники СБУ разоблачили еще одну участницу информаторской сети РФ, которая действовала в прифронтовых районах востока Украины и помогала наносить удары по важным объектам на Донбассе.

Недавно агента РФ также удалось поймать в Славянске: он собирал разведданные для врага и хотел вступить в ряды оккупационных войск.