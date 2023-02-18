Украинская спецслужба задержала женщину-прихвостня россиян.

Служба безопасности разоблачила еще одну участницу информаторской сети РФ, которая действовала в прифронтовых районах востока Украины.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленница скрыто собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в районе Доброполье в Донецкой области. Кроме того, она передавала оккупантам координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

"Полученную развединформацию российские захватчики использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам. Как свидетельствуют материалы следствия, злоумышленница передавала закрытые сведения своей знакомой через анонимные мессенджеры. Потом разведданные поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В начале года в СБУ сообщили, что в украинском государстве с начала полномасштабного российского вторжения разоблачили более 600 прихвостней противника, которые занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

17 февраля в спецслужбе поделились, что в Херсоне задержали пиарщика россиян. Злоумышленник во время оккупации города активно поддерживал захватчикам на информационном фронте.

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