Фигурант пытался убедить сотрудников СБУ, что Одесса принадлежит России.

Приморский районный суд Одессы к 5 годам тюрьмы приговорил мужчину, который поддержал военную агрессию РФ.

Как речь идет в приговоре суда, фигурант дела - уроженец с. Пантелеймоновка Центрально-Городского района Донецкой области.

Установлено, что 11 июля 2022 года в селе Холодная Балка Одесской области он попал в поле зрения сотрудников УСБУ в Одесской области, которые проводили проверочные контрразведывательные мероприятия. В ходе общения с ними мужчина активно высказывал свою антиконституционную позицию, которая выразилась в публичных призывах к силовым изменениям границ территории и государственной границы Украины.

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Согласно приговору, он заявил сотрудникам СБУ, что Одесская область и Одесса являются территорией Российской Федерации и должны войти в ее состав.

"В ходе общения среди прочего он заявил: "Украина была уничтожена в 2014 году. Мы имели общее государство. Выход из положения вижу такой - вернуть назад эту территорию туда, где она и была. И возвращать обратно в Россию ее территорию", - говорится в приговоре.

Кроме того, он заявил правоохранителям, что РФ не воюет с Украиной и не осуществляет военную агрессию против Украины, а "наводит свой порядок".

Также установлено, что ранее (в апреле и 9 июля 2022 года) фигурант распространял в соцсетях публикации Минобороны РФ. В частности, о "проведении спецоперации в Украине", о том, как военные РФ якобы уничтожили Одесский нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, из которых "осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении".

Кроме того, обвиняемый приводил цифры якобы уничтоженной военной техники ВСУ, с видеозаписью пресс-офицера ВС РФ и тому подобное.

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал и покаялся.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 436-2 УК Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Пойманные предатели в Одесской области: детали

Недавно правоохранители задержали одессита, который собирал и передавал ФСБ информацию о подготовке Вооруженных сил Украины, надеясь за это "получить" квартиру в Крыму.

По данным СБУ, правоохранители разоблачили более 600 российских шпионов и агентов, которые занимались разведывательно-подрывной деятельностью.