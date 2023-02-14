Предатель собирал разведданные для врага и хотел вступить в ряды оккупационных войск.

В Славянске на Донетчине задержали российского агента, который собирал разведданные для врага и хотел вступить в ряды оккупационных войск.

Как сообщает Служба безопасности Украины, им оказался житель Славянска, который в прошлом году осенью начал добровольно работать на спецслужбу страны-агрессора.

По данным правоохранителей, мужчина пошел на сотрудничество с врагом по идеологическим мотивам.

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"Более того, проявив свою "пользу" для рашистов, он планировал вступить в ряды террористической организации "ДНР". Именно поэтому мужчина активно помогал агрессору разведывать места расположения и маршруты перемещения украинских Сил обороны. Кроме этого, агент передавал врагу локации гражданской и критической инфраструктуры вблизи линии фронта", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что эту информацию оккупанты использовали для нанесения массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий.

В частности, для сбора разведданных задержанный осуществлял скрытое визуальное наблюдение за объектами с использованием средств фото- и видеофиксации, а собранные данные присылал представителям спецслужб РФ через заранее отработанные электронные каналы связи.

Во время обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили мобильный телефон, содержащий доказательства переписки с врагом, а также черновик заявления, в котором фигурант просил принять его в ряды оккупантов.

Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Борьба с предателями в Украине

Недавно в Киеве задержали коллаборанта, который хотел записаться в Красный Крест и сбежать из страны. Предатель пытался "легализоваться" под видом волонтера, выдавая себя за переселенца с Луганской области.

А в Луганской области поймали предателя, ремонтировавшего технику россиян. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину поддержал врага.

В Херсоне удалось задержать предателя, который сотрудничал с оккупантами и стал гражданином РФ. Мужчина имел разрешение на беспрепятственный проезд блокпостов оккупантов и ношение оружия.

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