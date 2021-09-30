Преступную схему организовал гражданин Украины и его сообщник из Турции.

На Николаевщине разоблачили деятельность международной преступной группировки, которая вербовала украинских моряков на суда для перевозки нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, по оперативным данным, схему организовал гражданин Украины и его подельник из Турецкой республики.

"Жертвами" злоумышленников в основном были жители южных областей, которые имели проблемы с разрешительными документами моряка. Им обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей. Для подтверждения надежности компании сразу после достижения договоренностей морякам платили 3 тыс. долл. аванса", - говорится в сообщении.

Впрочем, как оказывалось впоследствии, местом работы этих моряков становились судна, специализирующихся на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС.

Читайте такжеВ Ривне мать уронила на пол младенца, а потом ушла по своим делам - ее осудили"За такие преступления в странах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. И часть украинских моряков вместо больших заработков получила большие сроки заключения", - отметили в СБУ.

По данным следствия, сеть вербовщиков, которые подыскивали моряков, насчитывала по меньшей мере 6 человек.

Организатор-иностранец за одного завербованного человека платил своему украинскому партнеру 7 тыс. долл. Из них 3 тыс. долл. - аванс моряку, а остальное распределялось между организатором-гражданином Украины и вербовщиками.

На счету группировки – пять партий украинцев за границу. Среди них по меньшей мере 5 человек заключены в странах Евросоюза.

Оперативники спецподразделения СБУ в Николаевской области остановили двух завербованных непосредственно перед отправкой за границу в помещении Николаевского международного аэропорта после прохождения пограничного контроля.

Сейчас один из организаторов и его сообщник-вербовщик задержан. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 35-летний моряк устроил "день ужаса" соседям. Мужчина поджег свою машину и побил окна в подъезде.

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Автор: Светлана Макринская