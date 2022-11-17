Он занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет РФ.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали депутата Херсонской ячейки запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За життя", который сотрудничал с оккупантами.

"Человек добровольно пошел на сотрудничество с рашистами и занял руководящую должность в оккупационному "министерстве внутренних дел Херсонской области РФ". Там он работал в отделе борьбы с экономическими преступлениями", который на самом деле занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет РФ", - отметили в пресс-службе СБУ.

Мужчину задержали на территории деоккупированной Херсонщины. Не отмечается, депутатом какого именно местного органа власти он был до полномасштабного вторжения РФ.

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Задержанному объявлено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК и решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время "УП" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет, что задержан Сергей Остапенко. Информация о таком депутате в публичном пространстве отсутствует.

Предатели Украины: самые громкие задержания

В СБУ отчитались о завершении расследования в отношении бывшего сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области. "Крот" ФСБ согласился помогать оккупантам в обмен на гарантии для себя и семьи в случае захвата Харькова.

Служба безопасности Украины 2 ноября задержала коллаборанта в Купянске. Местный 54-летний житель добровольно согласился возглавить так называемый "Кондрашевский территориальный отдел" оккупационной администрации Купянского района. Он помогал определять предприятия, которые не желали работать с рашистами, для их дальнейшей "перерегистрации" в пользу РФ.

По данным МВД, сотрудничать с оккупантами на временно захваченных территориях соглашались в основном бывшие милиционеры, которые были правоохранителями в 2014 году.

Впоследствии Служба безопасности Украины задержала вражеского агитатора, который готовил фейки для ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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