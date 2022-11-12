Мужчина лично общался с кремлевским рупором и распространял деструктивные материалы.

Служба безопасности Украины задержала вражеского агитатора, который готовил фейки для ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как отмечают в пресс-службе СБУ, агитатор из Буковины распространял дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировал Силы обороны Украины. Среди его самых распространенных "вбросов" - сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте" о якобы обострении общественно-политической ситуации в Западной Украине из-за войны с РФ.

Киберспециалисты СБУ установили, что агитатор также "разгонял" ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций. Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

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"Именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для дальнейшего обнародования в провокационных сюжетах и "ток-шоу" на телеканале "Россия 1". За это приспешник агрессора надеялся получить гражданство рф и поселиться в одном из населенных пунктов Подмосковья", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался экс-адвокат из Черновицкой области. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления.

Таким образом он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ними "сотрудничать" в ущерб государственной безопасности Украины. Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные Телеграм-каналы страны-агрессора.

Предатели Украины: самые громкие задержания

В СБУ отчитались о завершении расследования в отношении бывшего сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области. "Крот" ФСБ согласился помогать оккупантам в обмен на гарантии для себя и семьи и случае захвата Харькова.

Служба безопасности Украины 2 ноября задержала коллаборанта в Купянске. Местный 54-летний житель добровольно согласился возглавить так называемый "Кондрашевский территориальный отдел" оккупационной администрации Купянского района. Он помогал определять предприятия, которые не желали работать с рашистами, для их дальнейшей "перерегистрации" в пользу РФ.

По данным МВД, сотрудничать с оккупантами на временно захваченных территориях соглашались в основном бывшие милиционеры, которые были правоохранителями в 2014 году.

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