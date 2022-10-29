По его словам, оккупанты надеялись на массовый переход украинских силовиков на их сторону.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, сколько правоохранителей оказались предателями и перешли на сторону врага.

Об этом он сказал в интервью, обнародованном в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно предателей в рядах МВД, глава министерства отметил: "Тактика русских заключалась в том и надежды было в том, что правоохранители, силовой блок массово, как в 2014 году, перейдет на сторону врага. Тогда цели управления, подразделения, участки целыми составами переходили на сторону врага... за исключением единиц".

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Эти единицы, добавил он, продолжили службу в Национальной полиции Украины.

"На сегодняшний день количество лиц, которые перешли на сторону врага, если на оккупированных (территориях - УНИАН), - это единицы людей. Если мы говорим о тех, кто перешли (на сторону врага - УНИАН) в Мариуполе, в котором россияне пытались показать, что это бывшие правоохранители, - это, в основном, бывшие милиционеры. Подчеркиваю. Милиция у нас была ликвидирована в 2014 году. То есть это те люди, которых набирали в "органы полиции" "ДРН", "ЛНВ", - это они служили в милиции, в ГАИ до 2014 года", - рассказал Монастырский.

В то же время, отметил он, некоторые сотрудники Нацполиции, особенно, в Луганской также переходили на сторону врага.

"По ним заведены уголовные производства, объявлены подозрения. И они составляют менее процента от общего количества полиции, которая работает", - сказал министр.

Он подчеркнул, что система МВД и правоохранительный блок в целом справился с этим вызовом.

"Тот план, который был у врага, и надежды, что так будет, как в 2014 году, - он не оправдался", - отметил Монастырский.

Эксгумация тел погибших: детали от МВД

Также глава МВД рассказал, сколько тел погибших украинцев уже эксгумировали.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что на только что освобожденных от российских оккупантов территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших.

Отмечается, что "открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские - взрослые и дети".

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