Речь идет о 54-летнем жителе региона, который одним из первых перешел на сторону врага.

Служба безопасности разоблачила на освобожденной территории Харьковщины коллаборанта, который помогал врагу захватывать предприятия в Купянске.

Как сообщает СБУ, речь идет о 54-летнем жителе региона, который одним из первых перешел на сторону врага.

Установлено, что во время временной оккупации региона он добровольно согласился возглавить так называемый "Кондрашовский территориальный отдел" оккупационной администрации Купянского района.

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Находясь на "должности", коллаборационист лично способствовал введению оккупационного режима в регионе, а также решал транспортно-логистические вопросы базирования захватчиков на территории общины.

Кроме того, он выявлял украинские предприятия, которые отказались от сотрудничества с врагом для их дальнейшей принудительной "перерегистрации" в пользу страны-агрессора.

После освобождения Харьковщины злоумышленник пытался скрываться на территории региона, однако его местонахождение было установлено.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству Службы безопасности суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения.

Предатели и коллаборанты

Как уже сообщал УНИАН, на Харьковщине коллаборантка передавала оккупантам деньги. Женщина пыталась восстановить связь со своими бывшими коллегами, которые выехали за пределы области, чтобы получить электронные ключи доступа к базам данных абонентов почты. Однако кара настигла предательницу.

Также недавно стало известно, что у депутат из Купянска поставлял россиянам украинскую молочку его задержали. А в Одесской области задержали диверсанта российской военной разведки он имел задание.

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