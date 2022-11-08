Впервые Королевская избралась в Раду в 2006 году. С тех пор ни в одной своей декларации она не указывала, что имеет недвижимость в России.

Журналисты выяснили, что народный депутат Украины Наталия Королевская, избранная по списку ныне запрещенной ОПЗЖ, владеет в Московской области земельным участком и домом, которые не декларировала 16 лет.

Как говорится в расследовании "Схем", речь идет о земельном участке и доме в деревне Круглино Дмитровского района Московской области. Королевская - их владелица с 2005-го года.

СМИ отмечают, что недвижимость нардепа расположена в курортной зоне вблизи леса.

"Схемы" обратились к Королевской с вопросом, почему она скрывает имущество в РФ. На время публикации новости ответа от нардепа нет.

Где сейчас находится Наталия Королевская

Как сообщала "Украинская правда", народный депутат выехала из Украины перед началом полномасштабного российского вторжения. По информации издания, она 9 февраля полетела в Ригу (Латвия). С февраля Королевская не посещает заседания Верховной Рады.

По информации издания "Схемы", сейчас Наталья находится в Германии. Источники в ВР утверждают, что там она проходит лечение.

На запрос журналистов "Схем" в аппарате Рады ответили, что им необходимо 20 дополнительных дней для выяснения причин, по которым Королевская не ходит в парламент.

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