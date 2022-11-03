Злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбами РФ в обмен на обещание гарантий безопасности для него и его семьи в случае оккупации региона.

Служба безопасности Украины завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбами РФ в обмен на обещание гарантий безопасности для него и его семьи в случае оккупации региона.

"В рамках очистки собственных рядов контрразведчики СБУ разоблачили "крота" и собрали неопровержимые доказательства, которые позволяют предъявить ему обвинение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы. Доказано, что мужчину завербовали в начале полномасштабного вторжения РФ", - говорится в сообщении.

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Как отметили в СБУ, должность в координационном штабе областного управления СБУ позволяла ему тайно собирать и передавать представителю главного управления генерального штаба ВС РФ разведданные о дислокации и перемещения военной техники и личного состава Сил обороны Украины, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.

"Эту информацию оккупанты использовали, чтобы избегать ударов ВСУ и планировать диверсии и массированные артиллерийские и прицельные ракетные обстрелы стратегических объектов города и оборонительных позиций. Благодаря эффективным и слаженным действиям украинской спецслужбы его противоправную деятельность удалось задокументировать. Предателя задержали во время сбора им данных для подготовки ракетного удара по административному зданию управления СБУ в Харьковской области", - проинформировали в СБУ.

Предатели в правоохранительных органах Украины

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, на оккупированных территориях только единицы действующих полицейских перешли на сторону врага.

А вот среди бывших милиционеров, служивших в органах до 2014 года, коллаборантов хватает.

В сентябре 2022 года силовики задержали экс-главу Харьковского управления СБУ по подозрению в госизмене Романа Дудина.

Дудин препятствовал формированию теробороны региона и "совершил многоэтапные действия, направленные на отстранение главы Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей".

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