Правоохранители задержали председателя врачебной комиссии медучреждения и двух его сообщников при передаче им 4,6 тысяч долларов взятки.

На Хмельнитчине задержаны медики в одной из центральных районных больниц области, которых подозревают в массовой выдаче фиктивных медицинских справок для уклоняющихся от военной службы.

"Чиновники наладили массовую продажу фиктивных медицинских документов для получения группы инвалидности и "списания" с военной службы по состоянию здоровья. По оперативным данным, "прибыль" фигурантов достигала 150 тыс. долл. в месяц", - сообщает Служба безопасности Украины.

В СБУ отмечают, что к организации сделки причастно руководство медучреждения и профильные врачи, действовавшие в составе преступной группы. К незаконной деятельности они привлекли шесть "доверенных" лиц, которые подыскивали потенциальных клиентов, в том числе уклонистов, планировавших сбежать за границу.

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Чиновники передавали паспортные данные уклонистов врачам, которые были привлечены к схеме. Затем оформлялись фиктивные истории заболеваний и "медсправки" относительно непригодности к военной службе или установления группы инвалидности.

В СБУ отмечают, что стоимость "услуги" составляла от 2 до 10 тыс. долл. Сумма зависела от срочности "заказа" и пакета изготовленных "документов".

Сотрудники СБУ задокументировали почти 100 фактов оформления подделки.

"Во время комплексных мероприятий правоохранители задержали председателя врачебной комиссии медучреждения и двух его сообщников на передаче им 4,6 тыс. долл. взятки. Во время обысков в рабочих кабинетах и по месту жительства организаторов схемы выявлено: 7 млн в гривневом эквиваленте; печати и документацию, подтверждающие факты преступления", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. В СБУ отмечают, что решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование.

Задержание уклонистов в Украине

20 апреля в Одесской области пограничники задержали одессита, который переоделся в женщину и пытался уехать из Украины. Его выдало небритое лицо.

21 апреля в Госпогранслужбе сообщили, что двое мужчин пытались сбежать из Украины, выдавая себя за подростков. Для пересечения границы 20-ти и 21-летние мужчины выдавали себя за 13-ти и 15-летних.

На Закарпатье пограничники задержали 11 уклонистов. Мужчины пытались сбежать из Украины. Двое из них пытались попасть в Венгрию с помощью местного жителя, один планировал пересечь границу самостоятельно, а еще семерых задержали на границе с Румынией.

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