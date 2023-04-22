Их притянули к административной ответственности.

Украинские пограничники во время патрулирования речного участка границы с Венгрией разоблачили двух уклонистов. Они пытались сбежать в соседнее государство на лодке.

"Во время патрулирования речного участка границы, правоохранители заметили мужчин на резиновых лодках. Те гребли веслами в сторону соседнего государства. Пограничный наряд догнал нарушителей и вернул их на украинский берег", - сообщает Госпогранслужба в Telegram.

Уклонистов привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

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Интересные случаи уклонения от мобилизации

Недавно пограничники разоблачили двух мужчин, которые пытались сбежать из Украины, выдавая себя за подростков.

Тем временем в Одесской области мужчина "перевоплотился" в женщину.

На Закарпатье уклонистам на карете "скорой" помогали бежать за границу. За 3 тысячи долларов США они доставляли клиента автомобилем "скорой" в максимальной близости к линии границы и давали дальнейшие указания для ее пересечения.

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