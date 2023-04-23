Двоим из задержанных местный житель помогал попасть в Венгрию, один - пытался незаконно пересечь границу самостоятельно, а еще семерых пограничники задержали на украинско-румынской границе.

На Закарпатье пограничники задержали 11 мужчин, которые пытались сбежать из Украины.

"В поисках лучшей жизни: на Закарпатье пограничники задержали 11 мужчин, которые пытались незаконно пересечь госграницу", - сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что двум из задержанных местный житель помогал попасть в Венгрию, один – пытался незаконно пересечь границу самостоятельно, а семерых - пограничники задержали на украинско-румынской границе.

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"На нарушителей составлены протоколы и переданы дела в суд", - добавили в ГНСУ.

Попытки украинцев незаконно пересечь границу

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Одесской области правоохранители задержали украинца, который переоделся в женщину и пытался уехать из страны.

А 21 апреля пограничники задержали двух мужчин, которые пытались сбежать из Украины, выдавая себя за 13-летнего и 15-летнего подростков.

Сопровождал 20-летнего и 21-летнего "ребенка" их "опекун", который предъявил свидетельства о рождении и поручения от родителей на те же данные.

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