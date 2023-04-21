Сопровождал 20-летнего и 21-летнего "ребенка" их "опекун", который предъявил свидетельства о рождении и поручения от родителей на те же данные.

Двое мужчин пытались сбежать из Украины, выдавая себя за подростков.

Об этом сообщает Госпогранслужба. "Кто-то переодевается, а самооценка некоторых позволяет притворяться несовершеннолетними. Для пересечения границы 20-ти и 21-летние мужчины выдавали себя за 13-ти и 15-летних. Сопровождал "деток" их "опекун", который предъявил свидетельства о рождении и поручения от родителей на те же данные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опытный пограничник разоблачил мошенников.

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"Всем причастным ответственности не избежать", - отметили в ГПСУ.

Пересечение границы уклонистами

В Украине в последнее время участились попытки пересечения границы мужчинами. Некоторые из этих попыток оказываются очень комичными. Так, 20 апреля в Одесской области правоохранители задержали украинца, который переоделся в женщину и пытался уехать из страны. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины").

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