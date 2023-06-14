Он приговорен к 13 годам за решеткой.

К 13 годам за решеткой приговорен коллаборанта из Донетчины, который под видом переселенца прятался на западе Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в начале полномасштабного вторжения России он передавал оккупантам локации Сил обороны на Лиманском направлении. Однако после освобождения региона решил бежать на Львовщину, где как переселенец хотел "спрятаться" среди местных жителей.

"В ходе расследования стало известно, что фигурант планировал восстановить свои контакты с оккупантами. В частности, чтобы передавать им разведданные уже с территории Западного региона Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в конце декабря прошлого года.

Следствием установлено, что приспешником агрессора оказался житель Донецкой области, который в начале полномасштабного вторжения пошел на сотрудничество с оккупантами. Полученную развединформацию он передавал через "связного" – боевика террористической организации "днр", который находился на временно захваченной части региона. Для коммуникации использовали российские соцсети и мессенджеры.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил злоумышленнику 13 лет тюрьмы.

Деятельность украинских правоохранителей

Ранее в ВСУ раскрыли "крота", который хотел "слить" российским оккупантам направления украинского контрнаступления.

Также СБУ сообщила о подозрении идеологу "русского мира" Александру Дугину, который призвал уничтожить Украину.

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