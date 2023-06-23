Для выполнения задач российской спецслужбы их агент объезжал различные районы и скрыто наблюдал за военными объектами.

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского "крота" в рядах Вооруженных Сил Украины, злоумышленник собирал для ФСБ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, также он передавал агрессору локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Кроме того, отмечается, что по указанию российской спецслужбы их агент пытался обнаружить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров "MaxxPro".

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"Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время сбора развединформации об украинских военных объектах. По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины. Установлено, что в начале мая этого года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Для выполнения задач российской спецслужбы их агент объезжал различные районы и скрыто наблюдал за военными объектами, а также пытался "в темную" использовать своих знакомых. Для коммуникации с ФСБ использовал мессенджер "Телеграм", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступных действий. Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ разоблачает предателей и российских агентов

Как сообщал УНИАН, на въезде в Киев остановили паломницу Лавры, которая имела немалую сумму наличных. Среди иностранных купюр было немало российских рублей. Уроженка Днепропетровщины 1984 года рождения сообщила, что это якобы пожертвования граждан. Также в телефоне женщины обнаружили материалы пророссийского характера.

СБУ также разоблачила в Киеве ИТ-компанию, которая пыталась передать представителям террористической организации "ДНР" информацию из электронных систем прифронтовой ОВА.