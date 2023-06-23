Шпиону грозит пожизненное заключение / фото СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского "крота" в рядах Вооруженных Сил Украины, злоумышленник собирал для ФСБ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, также он передавал агрессору локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Кроме того, отмечается, что по указанию российской спецслужбы их агент пытался обнаружить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров "MaxxPro".

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"Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время сбора развединформации об украинских военных объектах. По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины. Установлено, что в начале мая этого года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. Для выполнения задач российской спецслужбы их агент объезжал различные районы и скрыто наблюдал за военными объектами, а также пытался "в темную" использовать своих знакомых. Для коммуникации с ФСБ использовал мессенджер "Телеграм", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступных действий. Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото Сотрудники СБУ поймали российского агента 23 июня 2023
Фото Сотрудники СБУ поймали российского агента 23 июня 2023
Фото Сотрудники СБУ поймали российского агента 23 июня 2023
Фото Сотрудники СБУ поймали российского агента 23 июня 2023

СБУ разоблачает предателей и российских агентов

Как сообщал УНИАН, на въезде в Киев остановили паломницу Лавры, которая имела немалую сумму наличных. Среди иностранных купюр было немало российских рублей. Уроженка Днепропетровщины 1984 года рождения сообщила, что это якобы пожертвования граждан. Также в телефоне женщины обнаружили материалы пророссийского характера.

СБУ также разоблачила в Киеве ИТ-компанию, которая пыталась передать представителям террористической организации "ДНР" информацию из электронных систем прифронтовой ОВА.