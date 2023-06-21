Отступление россиян из Харьковской области было похоже на бегство, а трофеями ВСУ стали десятки единиц боевой техники.

Одной из причин успеха украинского контрнаступления под Харьковом в сентябре 2022 года были масштабные военные учения, которые Россия устроила на Дальнем Востоке. Из-за них у российской армии не оказалось резервов, способных противостоять наступающим украинским войскам.

Как рассказал изданию The Moscow Times источник, близкий к Минобороны РФ, в сентябре 2022 года значительная часть боеспособных частей российской армии была отвлечена на военные учения "Восток-2022".

"Целую неделю, с 1 по 7 сентября, на полигонах Дальневосточного военного округа — от озера Байкал до побережья Тихого океана и от китайско-монгольских границ до южного берега Северного Ледовитого океана — гремели масштабные стратегические учения", – пишет издание.

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В этих маневрах были задействованы около 50 тысяч российских военнослужащих, сотни самолетов и вертолетов, около 5 тысяч единиц наземной техники, включая танки и БМП.

"Командиры шлифовали свое оперативное искусство управления столь большим контингентом войск на столь обширных территориальных просторах", — заявили тогда в Минобороны РФ.

Маневрами командовали министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Понаблюдать за учениями приезжал и лично "верховный главнокомандующий" Владимир Путин. И пока российские войска успешно маневрировали за Байкалом, ВСУ зашли в Балаклею и начали стремительно продвигаться в сторону Изюма и Купянска.

Украинское контрнаступление под Харьковом

Как считается, контрнаступательная операция ВСУ в Харьковской области стартовала 6 сентября, хотя подготовка и предварительные "формирующие" бои шли практически все лето. 8 сентября ВСУ взяли под свой полный контроль город Балаклея, но фактически украинские войска зашли в город на сутки раньше.

Уже через два дня ВСУ освободили еще один стратегически важный город – Купянск. Благодаря этому украинская армия смогла занять обширный плацдарм на восточном берегу реки Оскол и создать угрозу оккупантам на севере Луганщины. 11 сентября был освобожден Изюм, что полностью сняло угрозу захвата для Славянска и других городов северо-западной части Донецкой области.

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