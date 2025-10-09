Тайна мастера: видел ли Клод Моне в ультрафиолете, как пчела

После операции по катаракте у Моне изменилось восприятие цвета и стиль живописи.

Клод Моне, мастер цвета и света, не раз возвращался к одной сцене, чтобы передать все оттенки и нюансы. Однако в 1910-х его зрение начало подводить: катаракта делала цвета тусклыми, а мазки - грубыми. Художник едва различал синий и зеленый, а водяные лилии становились коричневыми, пишет ZME Science.

Чтобы спасти зрение и карьеру, Моне согласился на рискованную операцию по удалению катаракты в 1923 году. И именно после нее его восприятие мира могло измениться навсегда. У человека ультрафиолетовый свет обычно фильтруется линзой, но после операции ограничение исчезло, и Моне, возможно, начал видеть оттенки, которые раньше были невидимыми, включая "пчелиный фиолетовый". Это объясняет, почему его картины после операции демонстрируют необычные синие и фиолетовые обертоны.

До операции художник пытался компенсировать приглушенные цвета красными и желтыми, иногда создавая сцены, которые выглядели почти как ад. После лечения Моне отказался от этих произведений и вернулся к более естественным, деликатным оттенкам.

Сегодня картины Моне, созданные во время болезни, ценятся не только как искусство, но и как уникальное свидетельство того, как катаракта и лечение меняют восприятие цвета. Некоторые исследователи даже считают их мостиком между импрессионизмом и абстрактным экспрессионизмом, показывая, как болезнь случайно повлияла на развитие искусства.

