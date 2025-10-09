Кривонос уверен, что россияне продолжат свою тактику ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре.

Атаки России на железнодорожную инфраструктуру будут продолжаться, поэтому Украине нужно принять меры для ее защиты.

Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Киев24". Он выразил убеждение, что такие атаки россиян будут продолжаться. Также эксперт удивлен тем, что за время войны "Укрзализныця" "не продумала вопрос защиты своей инфраструктуры, в том числе и подвижного состава".

Кривонос подчеркнул, что есть комплексы защиты под названием "Рапан-15" и они себя хорошо зарекомендовали в вопросе защиты крупногабаритной техники. Он может адаптироваться под защиту тепловозов.

"Можно сделать "островки безопасности", где эти тепловозы будут заходить под защиту этого комплекса и храниться. Это не дает стопроцентную гарантию, но чтобы пробить эту стену защиты, то надо не один, не два и даже не пять дронов", - сказал он.

По его словам, можно использовать систему задымления, которая будет дезориентировать россиян.

"Аэрозонное задымление, генераторы дыма, которые продаются у нас во многих специализированных магазинах. Если выставлять по периметру станции, сделать автоматизированное управление, при угрозе нанесения ударов осуществляется задымление этой станции и враг уже не видит куда именно и как бить. Это дешево, это достаточно практично. Конечно, усиление нашей противовоздушной обороны, увеличение наших возможностей, что касается поражения обнаружения и поражения этих дронов - большая задача. Но то, что сейчас мы можем сделать в течение одной-двух недель и значительно улучшить ситуацию, это все зависит от нас и это стоит небольшие деньги", - пояснил генерал-майор.

Удары россиян по железнодорожной инфраструктуре

Как сообщал УНИАН, недавно Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области, попав в пассажирский поезд.

Россия ударила по вокзалу дважды. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северского. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал - на этот раз попали в электровоз поезда Киев-Шостка.

В Укрзализныце рассказали, что среди пострадавших - кассир поезда и трое детей.

