Атаки России на железнодорожную инфраструктуру будут продолжаться, поэтому Украине нужно принять меры для ее защиты.
Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Киев24". Он выразил убеждение, что такие атаки россиян будут продолжаться. Также эксперт удивлен тем, что за время войны "Укрзализныця" "не продумала вопрос защиты своей инфраструктуры, в том числе и подвижного состава".
Кривонос подчеркнул, что есть комплексы защиты под названием "Рапан-15" и они себя хорошо зарекомендовали в вопросе защиты крупногабаритной техники. Он может адаптироваться под защиту тепловозов.
"Можно сделать "островки безопасности", где эти тепловозы будут заходить под защиту этого комплекса и храниться. Это не дает стопроцентную гарантию, но чтобы пробить эту стену защиты, то надо не один, не два и даже не пять дронов", - сказал он.
По его словам, можно использовать систему задымления, которая будет дезориентировать россиян.
"Аэрозонное задымление, генераторы дыма, которые продаются у нас во многих специализированных магазинах. Если выставлять по периметру станции, сделать автоматизированное управление, при угрозе нанесения ударов осуществляется задымление этой станции и враг уже не видит куда именно и как бить. Это дешево, это достаточно практично. Конечно, усиление нашей противовоздушной обороны, увеличение наших возможностей, что касается поражения обнаружения и поражения этих дронов - большая задача. Но то, что сейчас мы можем сделать в течение одной-двух недель и значительно улучшить ситуацию, это все зависит от нас и это стоит небольшие деньги", - пояснил генерал-майор.
Удары россиян по железнодорожной инфраструктуре
Как сообщал УНИАН, недавно Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области, попав в пассажирский поезд.
Россия ударила по вокзалу дважды. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северского. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал - на этот раз попали в электровоз поезда Киев-Шостка.
В Укрзализныце рассказали, что среди пострадавших - кассир поезда и трое детей.