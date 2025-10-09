Половина всего пассажиропотока по украинской границе приходится на участок границы с Польшей.

Европейский Союз с 12 октября меняет правила пересечения границы. К процедуре, которая предусматривает сканирование лица и снятие отпечатков пальцев, должны присоединиться все страны ЕС. Из-за этого может потребоваться больше времени на оформление каждого человека.

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что Евросоюз уже давно ведет речь об унификации базы данных, которая бы объединяла информацию из всех стран Шенгенской зоны.

"Это направлено, в первую очередь, на граждан третьих стран, которые въезжают в страны Европы. Собственно это будет касаться и граждан Украины", - сказал Демченко.

Он отметил, что в эту базу данных должна войти информация о паспортных данных и о пересечении границы как на въезд, так и на выезд. Для того, чтобы пограничники разных стран могли пользоваться этой информацией в режиме онлайн.

"Польша уже начала тестировать эту систему. Но сказать, что существенно это повлияло на пассажиропоток и из-за этого возникли очереди, наверное, не совсем верно. Но предусматривает немного больше времени на оформление каждого человека. Но, опять же, здесь речь идет в первую очередь об автомобильных пунктах пропуска, где можно установить необходимые системы для того, чтобы такую процедуру делать", - рассказал представитель ГПСУ.

По его словам, на границе с Польшей вообще не отмечается, чтобы это как-то влияло на увеличение времени при оформлении граждан по ту сторону границы. Украинские пограничники видят поток людей, который идет из Украины в польскую сторону.

"Собственно практически на том же уровне, как и раньше, такое оформление происходит", - подчеркнул Демченко.

Он также вспомнил, что в августе текущего года пассажиропоток был достаточно высок.

"В сентябре динамика пассажиропотока несколько снизилась. И в октябре, в течение этих дней, пассажиропоток также продолжает падать. Поэтому существенных очередей на границе по состоянию на сейчас нет", - рассказал представитель ГПСУ.

При этом он отметил, что "есть отдельные дни или отдельные часы, когда больше граждан пересекают границу на выезд из Украины".

"Это, как правило, перед выходными и после обеда. Тогда, когда большое количество граждан одномоментно прибывает к пунктам пропуска и формируются очереди. При этом надо помнить, что 50% от всего общего пассажиропотока по украинской границе приходится именно на участок границы с Польшей", - добавил Демченко.

Новые правила пересечения границы - что известно

Европейский Союз решил изменить правила пересечения границы - отменить штампы в паспортах, но ввести сканирование лица и отбор отпечатков пальцев. Тогда сообщалось, что новую систему начнут разворачивать уже осенью.

Внедрение новой системы несколько раз переносились, однако в сентябре 2025 года Польша начала эту процедуру в тестовом режиме. Из-за этого на границах, в частности, при его пересечении на Львовщине, создались огромные очереди, транзитные пассажиры жаловались, что опаздывают на самолеты и поезда.

