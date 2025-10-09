Мокрая погода ожидается по всей стране.

Перед выходными, 10 октября, по всей Украине будет мокрая и пасмурная погода. Только на юге страны ожидаются солнечные прояснения. В течение суток ожидаются умеренные дожди. Температура чуть снизится, на юге и востоке уже не будет 20-градусного тепла. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +8°, днем +13°, дождь.

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +6°, днем +14°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Ривне завтра пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.

В Тернополе 10 октября ночью будет +5°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +14°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +4°, днем +14°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +4°, днем +14°, дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+14°, пасмурно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+15°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +8°...+15°, дождь.

В Одессе 10 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +17°, дождь.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +14°, пасмурно, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, +10°...+16°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +11°, днем +17°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +11°, днем +17°.

Праздник и приметы 10 октября

10 октября - мучеников Евлампия и Евлампии. По приметам, если ветер дует с востока или севера, то скоро похолодает.

