Сейчас Европа стремится раскрыть потенциал украинских беспилотников.

Западные страны, которые пытаются противостоять воздушным угрозам, должны выйти за пределы накопления средств противодействия и принять более быструю, дешевую и проверенную в бою модель ведения войны с помощью беспилотников, которую использует Украина. Такое мнение высказали эксперты, передает DefenseNews.

Известно, что недавно в несколько европейских стран вторглись неизвестные дроны, из-за чего Европейский Союз заинтересовался созданием "стены из дронов" против БпЛА.

По словам экспертов, несмотря на то, что иностранные вооруженные силы не обязаны копировать все украинские тактики, они должны интегрировать ключевые из них, а именно начиная с возможности быстро строить оборонительные системы.

"Никто не должен думать, что можно хранить миллионы дронов [или средств противодействия], их нельзя просто хранить на складе, и даже если это сделать, не стоит ожидать, что они будут полезными, учитывая то, как быстро развиваются события. Украинский подход дешевле, быстрее и проверен на практике против активного противника, а также чрезвычайно актуально понимание электромагнитного спектра, поскольку Россия часто корректирует и внедряет новые методы электронной войны", - отметил старший аналитик по вопросам обороны в RAND Скотт Бостон.

В то же время нерезидент-исследователь Центра анализа европейской политики Федерико Борсари отметил, что Украина приобрела опыт относительно оптимальных комбинаций датчиков и перехватчиков, таких как недорогие управляемые ракеты, широкополосные средства радиоэлектронного подавления и зенитные пушки, управляемые мультиспектральной сеткой датчиков.

Также после вторжения БпЛА в прошлом месяце Польша и Дания пригласили украинских экспертов, чтобы те помогли им лучше подготовить войска к реагированию на такие провокации.

Как отметила старший научный сотрудник Атлантического совета Евгения Габер, такие визиты являются практикой, которая может стать более распространенной.

"Никакие симуляции, учения или наблюдения не могут воспроизвести то, что происходит, когда тысячи дронов, ракет и систем РЭБ одновременно действуют в реальных условиях войны - для оперативного обучения украинские инструкторы и операторы дронов могут помочь в подготовке [других] европейских сил", - заверила она.

В свою очередь Борсари добавил, что для европейских компаний доступ к данным об эффективности украинских систем, полученных во время боевых действий, будет очень ценным для улучшения собственных технологий.

"Но для этого необходимы стимулы относительно общих рыночных возможностей и защиты интеллектуальной собственности", - предупредил он.

Угроза со стороны РФ для Европы - последние новости

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве ЕС. По мнению депутатов, эти действия являются частью "систематической военной и гибридной войны России против ЕС" и призывают государства-члены реагировать совместно, в частности через создание механизма быстрого сбивания воздушных угроз.

"ЕС должен продемонстрировать решимость и сигнализировать, что любая третья страна, которая пытается нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с местью. Депутаты Европарламента также призывают Совет и Комиссию повысить эффективность и влияние санкций против России, чтобы окончательно подорвать способность страны продолжать вести свою жестокую войну агрессии против Украины", - говорится в резолюции.

В то же время в Financial Times сообщили, что страны НАТО обсуждают возможность вооруженного ответа на провокации Путина в Европе. По словам чиновников, цель таких обсуждений - повышение для Москвы стоимости ее "гибридной войны" и определение четких контрмер после ряда нарушений воздушного пространства российскими дронами и самолетами.

