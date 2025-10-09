В списке есть представители знака Телец.

Период обновления уже начался, и с 9 октября 2025 года энергия космоса особенно поддержит три знака Зодиака. Тригон Луны и Венеры принесет гармонию, внутреннее умиротворение и легкость, открывая путь к любви, ясности и обновлению. Эти дни станут временем мягких, но глубоких перемен - в теле, мыслях и привычках, а также в отношениях с собой и другими, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Вселенная словно направляет нас, напоминая, что трансформация - не испытание, а возможность. Три знака почувствуют, как обстоятельства сами подталкивают их к росту. Это не давление, а поддержка, благодаря которой можно смело двигаться к своему счастью.

Телец

Для Тельцов грядущий тригон Луны и Венеры станет моментом пробуждения. Вы ясно увидите, в каких сферах вашей жизни назрела необходимость изменений. Возможно, это касается старых привычек, устаревших убеждений или отношений, которые больше не приносят радости.

9 октября вы ощутите свежий поток вдохновения и поймете, что пришло время двигаться вперед. Все складывается так, чтобы вы смогли выйти из рутины и открыть новую главу - живую, яркую и свободную от застоя. Не бойтесь встряски: она принесет вам силу и обновленное чувство жизни.

Близнецы

Близнецы, у вас есть ощущение, что все идет неплохо, но в глубине души вы знаете - пришла пора перемен. В дни тригона Луны и Венеры кто-то из близких может поделиться идеей или предложением, которое изменит ваш взгляд на жизнь.

Это именно тот толчок, которого вы так долго ждали. Вы давно мечтали обновиться - внешне, внутренне или профессионально, но не решались сделать шаг. Теперь Вселенная подталкивает вас к действию. Примите этот шанс: откройтесь новому, даже если оно немного пугает. Рост всегда требует смелости, а у вас ее достаточно.

Весы

Весы, вы снова вступаете в период перемен - и это прекрасно. Стабильность хороша, но вы знаете, что без обновления жизнь теряет краски. 9 октября энергия тригона Луны и Венеры пробудит в вас желание жить полнее, творить, любить и наполняться красотой.

Вы почувствуете вдохновение, словно внутри включился новый свет. Этот день поможет вам начать путь, который приведет к обновлению - внутреннему и внешнему. Позвольте себе двигаться в ритме перемен и помните: именно они делают вашу жизнь насыщенной и живой.

