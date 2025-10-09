УНИАН делится впечатлениями об увлекательной ленте, которая задокументировала путешествие пятерых украинских военных с тяжелыми ранениями.

9 октября 2025 года в широкий прокат выходит украинский документальный фильм "Второе дыхание" (Second Wind), рассказывающий о группе украинских ветеранов с опытом ампутаций, которые взошли на знаменитую гору Килиманджаро в африканской Танзании. Почему эту ленту стоит посмотреть в кинотеатрах и чем она важна, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета фильма – пятеро украинских военных ветеранов, получивших тяжелые ранения, защищая Украину от России: Ольга "Высота" Егорова, Роман "Добряк" Колесник, Владислав "Шатя" Шатило, Михаил "Гризли" Матвеев и Александр "Рагнар" Михов. При этом все четверо парней имеют опыт ампутаций нижних конечностей.

Впрочем, несмотря на тяжелые травмы все герои фильма решили не сдаваться, а продолжать жить активной жизнью – и некоторые из них даже вернуться на службу. Одним из судьбоносных челленджей для каждого из них стал подъем на самую высокую гору Африки, Килиманджаро в Танзании. На этом пути они преодолевали боль, переступали через себя, переосмысливали свой травматический опыт и боролись со своими внутренними "демонами", чтобы в конце концов определить для себя, чем заняться дальше по жизни.

Фильм раскрывает историю каждого из героев до и во время войны, а также показывает как саму подготовку к восхождению, так и его процесс. В самом же конце зрители узнают, как сложилась их судьба после завершения проекта.

Кстати, герои ленты еще и установили мировой рекорд – самый массовый групповой подъем людей на протезах на Килиманджаро.

Главные герои

Создатели проекта подобрали для участия в этом походе действительно интересных героев, у каждого из которых была собственная мотивация на это согласиться. Их истории однозначно стоят того, чтобы их услышали – как люди, которые находятся далеко от войны, чтобы научиться лучше понимать военных с травмами, так и другие ветераны с инвалидностью, которые пытаются найти в себе силы жить дальше.

Ранее герои фильма делились с УНИАН своими впечатлениями после преодоления этой вершины.

"Для меня это путешествие стало очередным испытанием. Это был огромный эмоциональный опыт борьбы с самим собой. Когда ты должен настроить голову так, чтобы идти дальше, несмотря на все аргументы внутри: "Остановись, ты и так уже доказал свою силу и выносливость". Но благодаря командному духу, царившему в нашей группе, мы подбадривали друг друга и шли вперед. В который раз убедился, насколько важны эти вещи и в социуме, и для меня лично. И еще раз доказал себе: я могу", – рассказал Влад "Шатя" Шатило.

Команда проекта

Сняла ленту украинский режиссер Мария Кондакова ("Она и война", "Моя война"), которая поднималась на вершину вместе с командой героев и другими инициаторами проекта, среди которых – автор идеи, бизнесмен и филантроп Геннадий Газин и продюсер, шоумен Александр Педан.

"Этот фильм – не просто о покорении горной вершины. Он о людях, которые бросили вызов собственным ограничениям и общественным стереотипам. Несмотря на боль, герои доказывают, что полноценная жизнь после травм возможна", – рассказывает режиссер ленты.

Картину снимали в Украине и Танзании, а одним из композиторов к ней выступил Евгений Филатов, также известный как The Maneken.

Наш вердикт

"Второе дыхание" – это фильм, который украинцам однозначно стоит посмотреть на большом экране. Он красиво и интересно снят, хорошо раскрывает героев и держит зрителей в напряжении до самого конца. Плюс, учитывая сложность такого похода как самого по себе, команда проекта действительно проделала колоссальную работу, чтобы все это снять, несмотря на все сложности, которые случались с ними.

А еще эта лента очень социально важна, ведь одним из многих страшных последствий российской войны в Украине стало появление большого количества людей с инвалидностью – как военных, так и гражданских. И то, как они будут жить дальше в нашей стране, во многом зависит от того, как они смогут справиться с этими травмами, а также от того, как общество в этом им будет помогать.

Ну и дополнительный стимул сходить на кино – поскольку фильм является благотворительным проектом, все доходы от его проката будут переданы в фонд "Второе дыхание", который помогает украинским ветеранам с ампутациями проходить физическую и психологическую реабилитацию.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов октября 2025 года.