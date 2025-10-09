В пятницу в Украине будут продолжаться дожди.

В пятницу, 10 октября, в Украине ожидается влажная и холодная погода, больше характерная для поздней осени. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферные фронты, близость циклона, порывистый северо-западный ветер, такая себе погода поздней осени... Поэтому все, как и сейчас - зонты, обувь спортивная или берите на работу что-то переобуться, куртки или пальто ниже спины", - отмечает синоптик.

Так, 10 октября в Украине температура составит днем +9...+14 градусов. Однако восточные области еще ухватят немного тепла - здесь воздух прогреется до +15...+19 градусов.

В Киеве погода будет точно неблагоприятной для прогулок. По прогнозу Диденко, пятница ожидается облачной, дождливой и с порывами северо-западного ветра. Температура в столице днем составит в районе +11...+13 градусов.

Погода в Украине

9 октября дожди в Украине продолжатся и тают сильнее. В то же время температура существенно не изменится - по всей стране ожидается умеренное тепло, а на юге и востоке разогреет до +16°...+20°.

Тем временем в Карпаты уже пришла зима. 8 октября в горах начался настоящий зимний шторм - снег и ветер со скоростью 20 м/с. Температура воздуха при этом -3°С.

