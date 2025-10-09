Девушка отметила, что сейчас гордится собой.

Таллула Уиллис, дочь легендарных актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, откровенно поделилась историей своей долгой борьбы с неприятием собственной внешности. Причиной стали годы травли из-за черты, унаследованной от отца, - выразительного подбородка. Сегодня, по словам 31-летней актрисы, эта особенность стала для нее "самым ценным даром".

В своем Instagram Таллула, подчеркивая удивительное сходство с отцом, опубликовала серию снимков, где сопоставила себя с молодым Брюсом Уиллисом в его звездные годы, включая эпоху "Крепкого орешка".

"Боже мой! Разве я не ребенок этого человека... Как же это переполняет меня эмоциями… Это лицо, эта улыбка, осмелюсь сказать, даже этот подбородок когда-то заставляли меня хотеть покончить со всем, а теперь стали самым ценным даром, который я могла получить", - написала девушка.

Она призналась, что раньше из-за травли не могла даже произнести слово "подбородок" вслух, считая его "грязной греховной болезнью".

"По крайней мере, так вы, ребята, повторяли снова и снова, снова и снова. Каким же проклятым ребенком я была, унаследовав эту радостную, выразительную черту, полную эмоций! Я злюсь на взрослых, которые посеяли семена ненависти к себе, и горжусь собой за проделанную работу, чтобы вырвать эту ненависть с корнем!" - добавила Таллула.

Напомним, ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась, что сейчас они с мужем живут отдельно.

