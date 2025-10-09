Курс евро, как и в предыдущие месяцы, будет базироваться на мировых торгах пары доллар-евро.

На валютном рынке продолжается период относительного затишья, и следующая неделя не станет исключением.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в течение 13-19 октября основные колебания доллара будут происходить в диапазоне 41,2-41,6 гривни, что по-прежнему в среднем на 1-1,5% ниже "стартового" курса 2025 года.

Вместе с тем, по его словам, стоит ожидать, что курс евро не выйдет за границу в 49 гривень, а основные изменения будут происходить в промежутке 48-49 гривень.

Видео дня

Что касается доллара, то его курс будет зависеть от нескольких основных факторов:

стратегия Нацбанка на предотвращение стремительных и непредсказуемых изменений (действие режима "управляемой гибкости);

монетарная политика НБУ, а именно "консервативная" учетная ставка, которая длительное время остается на уровне 15,5%, что в меру усиливает гривну;

общие экономические показатели: развитие основных отраслей, уровень экспортной выручки, состояние международных резервов и т.д. (сейчас международные резервы находятся на достаточно высоком уровне и составляют более 46 млрд долл;)

уровень потребительских цен остается приемлемым: отсутствуют причины для стремительного подорожания прежде всего продуктов.

"Курс евро, как и в предыдущие месяцы, главным образом будет базироваться на мировых торгах пары доллар/евро и соответствующих показателях пары гривна/доллар. Несмотря на то, что в мире царит состояние геополитической и экономической неопределенности, что прямо влияет на курсовые показатели основных валют, все же мы склонны считать, что посреди октября соотношение доллара к евро не изменится, а это 1,15-1,18. Конечно же, курс евро может меняться более активно, чем доллара, однако в очерченных пределах, не провоцируя граждан к скупке евровалюты", - говорит Лесовой.

Основные показатели валютного рынка с 13 по 19 октября, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,2-41,6 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,25-41,65 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, посреди осени валютный рынок будет иметь признаки стабильности и прогнозируемости, а текущие курсовые изменения не будут нести угрозы, провоцируя граждан к ажиотажной скупке валюты", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 9 октября подорожал на 15 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро вырос на 10 копеек и составляет 48,65 гривни за евро.

В течение последних шести месяцев украинцы активнее покупали евро, чем доллар. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в сентябре чистая покупка евро составила 201,5 млн долл. (в долларовом эквиваленте), а долларов - 179,1 млн долл.

Вас также могут заинтересовать новости: