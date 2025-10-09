Народный депутат Роман Грищук утверждает, что за три месяца после попадания обломков "шахеда" в доме не было проведено ни одной консервации.

В Соломенском районе Киева в жилом доме, который ранее пострадал от российской воздушной атаки, обвалилось перекрытие между квартирами .

Соответствующая информация распространяется в Telegram-каналах, и в частности на странице "Инсайдер Киев".

Жилой дом на жилом массиве Отрадный, который ранее получил повреждения от обломков российского ударного дрона "Шахед", подвергся дальнейшим разрушениям. В частности, обвалилось перекрытие между квартирами.

Сообщается, что в момент разрушения прохожих возле дома не было. На место инцидента прибыла полиция.

Местные жители отмечают, что в этом доме есть укрытие и люди продолжают туда ходить, потому что другого варианта поблизости нет.

Как отмечает народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук в социальной сети Facebook, обломки "шахеда" попали в этот дом три месяца назад. Тогда была существенно повреждена крыша, а перекрытия находились в аварийном состоянии.

"За три месяца не проведено ни одной консервации. Жители неоднократно просили сделать подпорки, чтобы пол не провалился. Ни район, ни город для этого ничего не сделали. Результат - сегодня все видим", - отметил Грищук.

По его словам, это системная проблема всех домов, пострадавших от российских ударов.

"Своевременная консервация крыш, подпорка стен и перекрытий - это то, что может существенно уменьшить расходы на восстановление. И здесь возникает вопрос: это преступная халатность или сознательная стратегия - не консервировать дома, дать им несколько месяцев постоять под дождем без крыши? Ведь тогда можно постоянно увеличивать сметы на восстановление, затягивая процесс", - отметил Грищук.

Депутат добавил, что обратился к руководству города, района и военной администрации о необходимости своевременной консервации домов.

В связи с этой ситуацией УНИАН также обратился за объяснением к столичной власти.

Восстановление поврежденных домов

Как сообщал УНИАН, по состоянию на май 2025 года было известно, что на восстановление 36-ти наиболее поврежденных домов власти Киева выделили из бюджета более 900 млн грн. На тот момент капитально было отремонтировано 24 жилых дома. Восстановление еще 12-ти домов продолжалось.

