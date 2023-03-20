Эту прокремлевскую организацию возглавляет руководитель "центрального комитета большевиков" Юрий Щипков, который находится в Москве.

Служба безопасности Украины обезвредила в Киеве и еще шести областях подпольные ячейки "коммунистической партии большевиков".

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, СБУ предотвратила новые попытки российских спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине в условиях войны.

В частности, в результате спецоперации в Киеве и еще шести регионах нашего государства нейтрализованы подпольные ячейки так называемой "коммунистической партии Советского Союза".

Видео дня

"Это подконтрольная ФСБ российская организация, которая принимает активное участие в проведении подрывной деятельности против Украины. После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных "обкомов". Их "активисты" должны были призвать к массовой поддержке российских оккупантов и обустраивать "комендатуры" для сбора разведданных и подготовки вражеских диверсий", - говорится в сообщении.

Так, эти объединения агитировали присоединяться местных жителей к собственным ячейкам, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена Советского Союза.

"Установлено, что прокремлевскую организацию возглавляет Юрий Щипков – руководитель "центрального комитета большевиков", который находится в Москве. Именно по его указанию были созданы подпольные "филиалы" объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях", - сказано в сообщении.

При этом к их функционированию враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования подрывных мероприятий.

"Указания на проведение преступных действий получали непосредственно от главы московского "центрального комитета" через специально созданный анонимный Телеграм-канал", - говорится в сообщении.

Как заявляют в СБУ, благодаря оперативному вмешательству спецслужбы ни один из вражеских планов по подрывной деятельности не был воплощен в жизнь.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили российские паспорта, незарегистрированное оружие и боеприпасы, мобильные телефоны с доказательствами переписки с российским "куратором" и прокремлевские агитационные материалы.

По материалам СБУ, одному из организаторов объединения сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 109 (распространение материалов с публичными призывами к насильственному захвату государственной власти) и ст. 436 (публичные призывы к развязыванию военного конфликта).

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных.

Задержание предателей и коллаборантов - детали

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила целый "анклав" педагогов-коллаборантов, которые помогают оккупантам русифицировать украинские школы в Мариуполе и Геническе.

Правоохранители задержали вражеского информатора, который собирал разведданные об обороне Днепропетровщины.

Служба безопасности Украины задержала пособника РФ, который после освобождения Херсона пытался бежать в Приднестровье. Мужчину задержали в Винницкой области.