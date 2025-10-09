Группа Метинвест вошла в топ-10 крупнейших и самых успешных компаний-инвесторов Украины по версии dsnews.ua. Издание отметило компании, чьи инвестиции создают ощутимый эффект не только для акционеров, но и для государства - способствуют восстановлению экономики, развитию инноваций, человеческого капитала и безопасности страны.

Общий объем капитальных инвестиций в Украине в прошлом году вырос на 35% и составил более 534 млрд грн. Только за первое полугодие 2025 года украинские компании инвестировали 280 млрд грн - почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года. Почти четверть этих вложений приходится именно на промышленность.

Несмотря на полномасштабную войну и потерю ключевых активов в Мариуполе, Метинвест остается одним из крупнейших частных инвесторов в Украине. В 2024 году компания направила $251 млн в капитальные инвестиции, причем 90% этих средств остались в Украине. Они были вложены в производство, ремонт и модернизацию оборудования, поддержку технологических процессов, развитие энергетических решений и повышение безопасности труда.

В 2025 году Метинвест не сбавляет темпов инвестирования: за первое полугодие компания вложила $90 млн, а до конца года планирует инвестировать $293 млн. Основная часть средств направлена на поддержание стабильной работы горно-обогатительных комбинатов и металлургических предприятий, а также на укрепление энергетической безопасности.

В частности, в 2025 году компания провела масштабные капремонты на "Каметстали": общий объем инвестиций в предприятие достиг почти $29 млн. На "Запорожстали" в модернизацию вложено более $6 млн, на Северном горно-обогатительном комбинате - около $19 млн, а на Центральном ГОКе - $3 млн.

Существенные инвестиции направляются также на повышение энергетической независимости. В 2022-2024 годах Метинвест приобрел более двух сотен дизельных генераторов общей мощностью 23 МВт, а также модернизировал собственные паровые генерации мощностью 89 МВт. На "Каметстали" запущен пилотный проект по использованию газовой генерации, а в планах - новые газопоршневые установки и проекты по строительству солнечных электростанций.

Также Метинвест активно инвестирует и в человеческий капитал. Группа основала первый частный технический университет в Украине - Метинвест Политехника. С 2022 года в развитие образования вложено около 570 млн грн, из которых 513 млн грн направлено на создание современной материальной базы университета. Параллельно развиваются технологии искусственного интеллекта: ИТ-компания Metinvest Digital создает решения для оптимизации производства и контроля качества. Например, система ForgeCheck выявляет дефекты металла на ранних этапах, а платформа SPAIS помогает предотвращать нарушения техники безопасности на производстве.

Как известно, с 24 февраля 2022 года Метинвест вложил более 28 млрд гривень инвестиций в украинскую экономику. Кроме того, компания с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине общей помощи на 9,2 млрд грн. Из них 5,2 млрд грн - помощь армии в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.