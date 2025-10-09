Инвесторы ожидают продолжения санкций против РФ из-за неуступчивости по завершению войны.

Цены на нефть утром 9 октября продолжают расти, поскольку инвесторы взвешивают последствия первой фазы договоренностей между Израилем и ХАМАС о прекращении войны в Газе. Также цены вверх подталкивает отсутствие прогресса в мирных переговорах по завершению войны в Украине, пишет Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 10:54 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent выросла на 11 центов, до 66,36 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила на 12 центов, до 62,67 доллара.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС достигли долгожданного соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников в рамках плана завершения войны. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 9 октября созовет правительство для утверждения соглашения о прекращении огня.

Видео дня

Reuters отмечает, что война в Газе - один из факторов, который поддерживает рост цен на нефть, поскольку создает риски для мировых поставок сырья, если война перерастет в более широкий региональный конфликт.

В то же время генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo в Австралии и Новой Зеландии Майкл Маккарти, считает, что прекращение огня в Газе вряд ли позволит нарастить объемы поставок нефти на Ближнем Востоке, поскольку ОПЕК+ не достигла своих целей по увеличению добычи "черного золота". Reuters напоминает, что картель 5 октября объявил об увеличении добычи нефти в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки, хотя, ожидалось, что рост составит 500 тысяч баррелей в сутки.

Поддерживает рост цен на нефть и ожидания инвесторами продолжения санкций Запада против РФ из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны.

"Пока война в Украине продолжается, премия за геополитический риск будет оставаться высокой", - отметил главный экономист Rystad Energy Клаудио Калимберти.

Война в Газе и санкции против России

Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по завершению войны в Газе. По словам американского лидера, это предусматривает быстрое освобождение всех заложников. Кроме того, Израиль отведет свои войска к согласованной линии.

Договоренности предшествовала многодневная пауза в атаках на Газу. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху тогда говорил, что у ХАМАС есть несколько дней на переговоры по заложникам.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп решил простимулировать группировку к договоренности с Израилем. Он заявил, что если ХАМАС откажется от предложенного им мирного плана, то ему грозит "полное уничтожение".

Тем временем Евросоюз готовится ужесточить санкции против РФ. В рамках 19-го пакета санкций блок планирует запретить импорт сжиженного газа из РФ.

Кроме этого ЕС вплотную приблизился к запрету импорта нефти из страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: