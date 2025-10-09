Пошлина сработала: в сентябре Украина стала лидером экспорта рапсового масла в Европу

В сентябре 2025/2026 маркетингового года Украина экспортировала рекордный месячный объем рапсового масла - почти 109 тысяч тонн, что в 4,5 раза превышает августовский показатель. Об этом сообщил экономист Виктор Галасюк.

Из них в страны ЕС было отгружено 92 тысячи тонн или 85% от общего экспорта. Это рекорд для этого географического направления. До того, в июле-августе, основной объем рапсового масла в ЕС экспортировала Кения. Украина тем временем продолжала отгружать необработанные семена рапса.

"Вдумайтесь: Кения поняла, что лучше делать масло, чем просто семена продавать за границу. А мы имели большие общественные дискуссии и до сих пор их имеем: что лучше? Давайте подумаем, посоветуемся. Зачем производить, не лучше ли поставлять необработанное сырье? Это же свободный рынок, это же кому-то надо, мы будем кормушкой Европы. Это же неплохая роль быть кормушкой Европы, правда?", - сказал Галасюк.

Он пояснил, что завоевать лидерство в экспорте рапсового масла удалось именно благодаря 10% пошлине - идея сработала. По сути, пошлина стала налогом на экспорт необработанного агросырья. После ее введения, больше агропроизводителей стали продавать семена на внутреннем рынке: загружать перерабатывающие заводы в Украине, увеличивать объемы внутренней переработки.

"Здесь нет никакой большой математики или экономики. Это здравый смысл -- перерабатывать сырье в продукцию с добавленной стоимостью", -- сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, 16 июля 2025 года Верховная Рада ввела для зернотрейдеров экспортную пошлину на соевые бобы и семена рапса в размере 10%. Производителей продукции ограничения не коснулись. Деньги, полученные от пошлины, направляют в фонд поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 2 сентября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.