Депутаты Европарламента осудили вторжение российских дронов и нарушение воздушного пространства стран ЕС, призвав к созданию "стены из дронов" и усилению сотрудничества с Украиной.

Европарламент принял резолюцию с призывом к единому, скоординированному ответу Евросоюза на гибридные угрозы и провокации России. Документ осуждает "безрассудные и эскалационные действия" Москвы, включая нарушение воздушного пространства Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, а также атаки дронов на критическую инфраструктуру Дании, Швеции и Норвегии.

Депутаты считают, что эти действия являются частью "систематической военной и гибридной войны России против ЕС" и призывают государства-члены реагировать совместно, в частности путем создания механизма быстрого сбивания воздушных угроз.

Европарламент поддержал идею "стены дронов" и инициативу "Восточный страж", поощряя любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам принимать "скоординированные, единые и пропорциональные меры против всех нарушений их воздушного пространства, включая сбивание воздушных угроз". Депутаты отмечают необходимость усиления гражданско-военной координации и оснащения власти современными системами противодействия беспилотникам на критических объектах - аэропортах, электростанциях, транспортных узлах.

В резолюции говорится:

"ЕС должен продемонстрировать решимость и сигнализировать, что любая третья страна, которая пытается нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с местью. Депутаты Европарламента также призывают Совет и Комиссию повысить эффективность и влияние санкций против России, чтобы окончательно подорвать способность страны продолжать вести свою жестокую войну агрессии против Украины. Карательные меры должны распространяться на все государства, которые способствуют действиям России, такие как Беларусь, Иран и Северная Корея, а также выступают за санкции против китайских компаний, поставляющих товары двойного использования и военную продукцию, необходимую для производства беспилотников и ракет".

Резолюция отдельно подчеркивает важность усиления оборонного сотрудничества с Украиной, особенно в сфере технологий беспилотников и контрмер. Европарламент призывает быстро принять законодательство по Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP) и направить финансирование через инициативу SAFE для обучения и технической поддержки Украины.

Документ поддержали 469 депутатов, 97 проголосовали против, еще 38 воздержались.

Европа столкнулась с гибридными атаками

Как сообщал УНИАН, европейские лидеры заявляют о "конце мира", но их заявления контрастируют с равнодушием США, тогда как российские дроны, саботаж и кибератаки проверяют готовность НАТО к реальной угрозе.

Миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, которые еще недавно считались рутинными, сейчас все чаще превращаются в опасную игру на грани - с постоянным риском эскалации. Пилоты на F-35, F-16, Gripen и Eurofighter Typhoon работают в режиме постоянной боевой готовности, реагируя на провокационные вторжения российских самолетов в небо над странами Альянса.

