Вышел украинский трейлер исторической драмы "Нюрнберг" (Nuremberg), описывающей судебный процесс над одним из главных преступников нацистского режима Германом Герингом.

Лента снята по мотивам мирового бестселлера Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр. Судьбоносная встреча накануне Нюрнберга", который в Украине издавало издательство "Наш Формат".

В центре сюжета – психиатр времен Второй мировой войны Дуглас Келли, который оценивает состояние пленных нацистских лидеров и становится все более одержимым идеей понимания зла, анализируя ум ближайшего соратника Гитлера Германа Геринга. Это может пригодиться Нюрнбергскому трибуналу – первому международному процессу над военными преступниками, но и одновременно поставить его под сомнение.

Роль Геринга в фильме сыграл оскароносный Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Поезд на Юму", "Отверженные", "Экзорцист Ватикана"), тогда как образ Келли воплотил лауреат "Оскара" Рами Малек ("Богемская рапсодия", "007: Не время умирать", "Аматор", сериал "Мистер Робот").

Также в ленте задействованы Майкл Шеннон ("Перл-Харбор", "Форма воды", "Достать ножи", "Человек из стали"), Лео Вудалл ("Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", сериал "Белый лотос"), Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", "Солтберн", сериал "Локи"), Колин Хэнкс ("Джуманджи: Следующий уровень", сериал "Фарго"), Ренн Шмидт ("13 часов: Тайные воины Бенгази", "Ноу"), Андреас Пичман (сериалы "Тьма", "1899) и другие.

Режиссером фильма выступил американец Джеймс Вандербильт, наиболее известный по сценарной работе ("Зодиак" Дэвида Финчера, "Новый Человек-паук" Марка Уэбба, "Крик 5" Тайлера Джиллетта). Как самостоятельный режиссер он дебютировал в 2015 году с политической драмой "Правда" с Кейт Бланшетт и Робертом Редфордом.

Мировая премьера "Нюрнберга" состоялась во время международного кинофестиваля в Торонто в сентябре 2025 года. Больше всего критики хвалили актерскую игру в ленте.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 60% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 6 ноября 2025 года.

