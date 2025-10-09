French по-прежнему считается классикой, которая не теряет актуальности.

Современный французский маникюр снова на пике популярности - на этот раз с блестками, стразами и мерцающими деталями.

УНИАН собрал самые модные и эффектные варианты French, которые стоит попробовать уже сегодня, чтобы добавить ногтям сияния и шика.

Самый шикарный френч 2025: ТОП-15 модных дизайнов

Французский маникюр по-прежнему считается классикой, которая не теряет актуальности. Этот стиль способен каждый сезон преображаться и адаптироваться к новым тенденциям. Осенью 2025 года в центре внимания оказались особенно яркие и сверкающие варианты: французский маникюр 2025 с блестками стал одним из самых востребованных в соцсетях.

От легкого, едва заметного мерцания глиттера до сложных композиций со стразами - современные френч-ногти превращаются в настоящие произведения искусства, наполняя образ светом, элегантностью и гламуром. Такой маникюр одинаково хорошо подойдет для повседневной жизни, важных событий и праздничных выходов.

В нашей подборке вы найдете разнообразные идеи: от нежных и романтичных оттенков до дерзких и эффектных сочетаний, которые подчеркнут индивидуальность и стиль. Французский маникюр с блестками - это универсальный способ сделать образ более ярким и запоминающимся, оставаясь при этом элегантным и современным.

