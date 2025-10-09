Курс гривни к евро установлен на уровне 48,21 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,21 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,50/41,53 грн/долл., а евро - 48,19/48,22 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 9 октября подорожал на 15 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро вырос на 10 копеек и составляет 48,65 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 11 копеек и составляет 41,66 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 5 копеек и составляет 48,58 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,88 гривни за евро.

