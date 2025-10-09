На повестке дня будут рассматриваться вопросы усиления ПВО Украины, энергетика и санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении сотрудничества с США. На следующей неделе украинская делегация отправляется в Америку. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

"Мы благодарны США и президенту Трампу. Трек сотрудничества с США продолжается. Команда во главе с Премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги. И также переговорный трек", - отметил Зеленский.

Также в США будет обсуждаться вопрос замороженных активов.

Отдельно глава государства добавил, что идет подготовка по продолжению работы Коалиции желающих.

"Мы будем готовить на октябрь-ноябрь соответствующие наши действия, встречи и результаты", - сообщил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, недавно Зеленский встречался с Трампом и поднимал вопрос продажи Украине крылатых ракет Tomahawk. На данный момент президент Украины не получал от американского лидера отказа по крылатым ракетам Tomahawk.

В то же время Трамп пообещал работать на техническом уровне и рассматривать этот вопрос.

Как известно, Украина и США готовятся подписать соглашение о беспилотниках. По информации WSJ, это соглашение станет важной вехой в отношениях между Вашингтоном и Киевом в сфере безопасности. В то же время один из представителей правительства США отметил, что завершение работы над детальным соглашением, стоимость которого может составлять миллиарды долларов, вероятно, займет месяцы.

