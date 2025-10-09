Звездная пара выехала из Латвии.

Известная российская певица Алла Пугачева впервые после резонансного интервью появилась на публике.

Вместе со своим супругом, шоуменом Максимом Галкиным исполнительница посетила спектакль российских актеров "Чемодан" в Лимассоле на Кипре. Фото и видео опубликовали в Instagram.

Известно, что спектакль сыграли 7 октября. А вот когда Пугачева с Галкиным уехали из Латвии и появились на Кипре, на данный момент неизвестно.

Одна из зрительниц спектакля поделилась в своем Instagram в stories, что появление звездной пары стало для нее полной неожиданностью:

"Если бы мне однажды сказали, что я буду сидеть на соседнем ряду и смотреть один спектакль, что мы будем жить в одном городе, а дети будут ходить в одну школу...".

Напомним, в резонансном интервью Алла Пугачева раскрыла свое мнение о Путине, публично обратилась к нему, а также назвала настоящую причину выезда из России в начале широкомасштабной войны против Украины.

