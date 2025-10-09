С 2023 года в Украине резко увеличилось количество переводов от человека к человеку.

Около 10-20% новых выпущенных карт в 2025 году, по оценке банков, были задействованы в подозрительной деятельности. Речь идет о так называемых дроп-схемах - когда человек получает на свои счета деньги от другого, за определенные преступные действия, затем перечисляет их третьему лицу и получает за это определенный процент.

Об этом рассказала заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская.

Она напомнила, что "дропами" называют людей, которые сознательно или по незнанию позволяют мошенникам пользоваться их счетами или карточками.

"Дропы, по сути, посредники между преступниками и финансовой системой. Однако такое посредничество является соучастием в противозаконной деятельности. Ведь через дропов отмываются или обналичиваются незаконно полученные средства", - пояснила банкир.

Эксперт отметила, что увеличение эмитированных платежных карт может стать потенциальным источником увеличения дропов. Так, по итогам I квартала 2025 года в Украине эмитировано 137,5 млн карт - на 4% больше, чем в начале года.

Кроме того, распространение дроп-схем тесно связано с развитием p2p-переводов. Начиная с 2023 года, в Украине резко увеличилось количество переводов от человека к человеку.

С целью противодействия незаконной деятельности сейчас большинство банков ввело ограничения на карточные переводы. С 1 июня 2025 года лимит на переводы для клиентов со средним и низким уровнем риска составляет 100 тысяч гривен в месяц, а для клиентов с высоким уровнем риска - 50 тысяч гривен в месяц.

"Большинство банков применяет ограничительные меры в случае нетипичной активности на карточном счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным", - напомнила Довгальская.

Какие бывают дроп-схемы

Банкир рассказала о самых распространенных дроп-схемах:

Аренда карты. Владелец передает преступникам карту, PIN-код и доступ к интернет-банкингу. Денежный "мул". Дроп снимает деньги с карты и передает их мошенникам. Одноразовый дроп. Человек один раз передает карту или доступ к ней, получает небольшое вознаграждение и больше не участвует в схеме.

По наблюдениям Довгальской, около 60% дропов ищут "быстрые деньги" из-за финансовых трудностей, 25% - не осознают юридических последствий соучастия в преступлении, а 15% граждан действуют под манипуляцией или давлением, иногда бессознательно.

"Иногда дропами становятся из-за несколько наивного желания помочь знакомому человеку, который, например, просит "одолжить карточку". Очень часто инструментом давления становятся соцсети, в которых человек ведет себя слишком безопасно, доверчиво или раскованно. В таких случаях дропы отчасти также вынужденные жертвы мошенников", - добавила эксперт.

Также банкир рассказала, по каким признакам можно выявить заманивание в дроп-схемы:

предложение "легких денег" за то, что вы просто предоставите карту или счет;

отсутствие понятного объяснения, зачем нужен доступ к счету;

предложение поступает в соцсетях или мессенджерах;

отсутствие каких-либо проверок: общение только онлайн, без официальных документов.

Что грозит дропу в Украине

Что касается возможных последствий для дропов, то, по словам Довгальской, дропов могут ждать:

Блокировка счетов - банк имеет право заморозить карту, если видит подозрительные транзакции. Юридическая ответственность - дроп фактически помогает отмывать средства, а это карается законом и можно получить до 12 лет заключения. "Черные списки" - даже если человек избежит уголовного дела, банки могут занести его во внутренние базы рисковых клиентов. Репутационные потери - выйти из этого статуса почти невозможно, единственный шанс - добровольно обратиться в полицию и сотрудничать со следствием. Но даже тогда доверие финансовых учреждений восстанавливается очень медленно. Будущие жесткие ограничения - планируется создание государственного Реестра дропов, попадание в который будет означать официальный запрет на пользование финансовыми услугами.

Наконец эксперт советует тем, кто уже попался на крючок мошенников, немедленно прекратить любое взаимодействие с мошенниками, сообщить свой банк, что данные вашей карты используются незаконно, и обратиться в полицию: это даст шанс рассматривать вас как жертву, а не соучастника.

Борьба с дропами - главные новости

В декабре 2024 года ряд украинских банков подписали совместный меморандум об усилении ограничений карточных переводов в рамках усиления борьбы с так называемым "дропами".

Член Совета НБУ Василий Фурман объяснял, что дропы - это физические лице, которые передают другому лицу за незначительную плату свою платежную карту и это другое лицо по своему усмотрению использует ее возможно даже в противозаконных операциях.

По его словам, 9 из 10 украинцев не чувствуют на себе введенные ограничения на переводы, если они получают "белую" зарплату или являются ФЛП и законно получают доходы на свою карточку.

