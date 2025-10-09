Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко трогательно обратился к своей жене - блогерше и адвокату Инне.
Сегодня, 9 октября, его возлюбленная празднует свой день рождения. По случаю праздника Тимур поздравил ее с 38-летием в своем Instagram.
"С Днем рождения, Любовь моей жизни", - написал ведущий и опубликовал романтический кадр с именинницей на берегу моря. На нем супруги нежно обнимают друг друга.
Кстати, сама именинница уже отреагировала на поздравления мужа. Инна оставила лаконичный комментарий: "Love, love, love".
К слову, супруги вместе уже семь лет. У них родилась дочь Мия и сын Марко. В 2023 году они усыновили мальчика Марселя. А через год их семья снова пополнилась, ведь пара решила удочерить девочку Ангелину.
Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о серьезной травме приемного сына. Оказалось, что 4-летний Марсель сильно повредил себе лоб в детском саду, который пришлось срочно зашивать в больнице.
