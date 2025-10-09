Известно, что в состав комплекса входят две грузовые машины со специальным оборудованием.

Хакеры группировки "Black Mirror" показали детальные фотографии российского комплекса радиоэлектронной борьбы 1РЛ257 "Красуха-4" и места его производства. Такие фото появились в соцсетях группы, передает "Милитарный".

На фотографиях, которые, скорее всего, были сделаны в 2023 году, можно увидеть внутреннее оборудование комплекса, расположение основных узлов и агрегатов в кунге и антенный модуль.

"Тактико-технические характеристики "Красуха-4" засекречены, однако по заявлениям россиян, комплекс способен глушить сигналы РЛС и каналы управления беспилотными летательными аппаратами. В публикациях фигурирует дистанция действия до 300 километров, однако эта оценка не подтверждена официальными источниками и вряд ли проверялась на практике", - анализируют в "Милитарном".

По словам экспертов, в состав комплекса входят две грузовые машины со специальным оборудованием, смонтированные на шасси КамАЗ-6350. Одна из машин имеет антенный блок на раздвижной штанге, возможно, предназначенный для организации связи или дальней электронной разведки.

На крыше другой расположен набор антенн, а именно три параболические, которые могут поворачиваться в любом направлении и подниматься под разным углом, что придает высокую маневренность и направленность излучения.

"Опубликованные материалы подтверждают, что сборка системы осуществляется на территории Брянского электромеханического завода. Предприятие также производит бортовую авиационную аппаратуру, цифровые вычислительные комплексы для управления межконтинентальными баллистическими ракетами и радиолокационные станции для самолетов", - рассказали в издании.

В "Милитарном" добавили, что завод находится около 120 км от границы с Украиной. По информации открытых источников, только в сборочном цехе работает примерно 80 человек.

"Кроме технических снимков, хакеры обнародовали финансовую документацию предприятия за 2022-2023 годы. Из нее следует, что себестоимость обслуживания, ремонта или модернизации комплекса 1Л269 "Красуха-2" составила 367,8 миллиона рублей, что с учетом инфляции соответствует примерно 429 миллионам рублей или 5,2 миллиона долларов. В документах не уточняется, на что именно были потрачены средства, однако указанная сумма, вероятно, не является полной стоимостью комплекса", - подытожили в публикации.

Как писал УНИАН, ранее россияне испытали дрон-перехватчик, который похож на украинский Sting. По словам разработчика, такой беспилотник планируется использовать в составе распределенной системы с гетерогенными робототехническими комплексами для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры.

"Существует большая вероятность, что россияне, создавая аналогичные перехватчики, могли заимствовать отдельные конструктивные решения из украинских образцов, которые уже неоднократно продемонстрировали эффективность в перехвате различных типов БПЛА", - отметили эксперты "Милитарного".

В то же время OSINT-исследователь Jompy заявил, что Россия исчерпала более половины запасов бронетехники и артиллерии. По его подсчетам, на складах России осталось лишь 18% реактивной артиллерии от довоенного уровня в 1 583 системы.

