Актриса впервые ответила на слухи, что она якобы не хотела рожать детей.

Известная американская актриса Дженнифер Энистон откровенно заговорила о материнстве. В частности, звезда сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу" призналась, что в течение 20 лет пыталась стать мамой.

Не секрет, что много лет ходили слухи, якобы она не хотела иметь детей, ведь выбирала карьеру. Но в новом интервью для Harper's Bazaar UK 56-летняя актриса призналась, что у нее были попытки забеременеть.

По словам Дженнифер, она тайно проходила процедуру ЭКО, которая оказалась неудачной. Женщина неоднократно испытывала давление общества и СМИ из-за темы материнства и рассказала о своих эмоциях так:

Видео дня

"Они не знали моей истории, не знали, через что я прошла за последние 20 лет, пытаясь создать семью. Потому что я не хожу по миру и не рассказываю им о своих медицинских проблемах. Это никого не касается. Но наступает момент, когда ты не можешь игнорировать это - рассказы о том, что я не буду иметь ребенка, не буду иметь семьи, потому что я эгоистка, трудоголик. Это влияет на меня - я же просто человек".

К слову, актриса была в браке с Брэдом Питтом. В 2005 году звездная пара развелась. Позже у Дженнифер начались отношения с актером Джастином Терю. Они поженилась в 2015 году, однако через три года их брак тоже дал трещину. Сейчас Энистон встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом.

Напомним, ранее стали известны подробности романа 56-летней звезды "Друзей".

Вас также могут заинтересовать новости: