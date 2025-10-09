Отмечает, что главная задача Киберсил работать в цифровой инфраструктуре врага.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о Киберсилах Вооруженных сил Украины. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко на брифинге.

По его словам, за законопроект в первом чтении проголосовало 255 народных депутатов, но поддержка должна была быть еще больше, однако "сработала политика". "Многие военные высшего руководящего состава страны рассылали даже сообщения в поддержку законопроекта", - отметил он.

Федиенко сказал, что этот законопроект предусматривает механизм привлечения соответствующих ІТ- специалистов на обновленной модели резервистов. "То есть мы сможем привлекать в ряды ВСУ специалистов, не мобилизуя их. Давайте честно, это поштучный товар, по пальцам таких специалистов можно пересчитать", - подчеркнул нардеп. Федиенко подчеркнул, что это будут киберрезервисты, эти специалисты не будут бегать с автоматом, сидеть в окопах, а смогут, в частности, работать у себя дома. По его словам, им необходимо дать устав комбатанта, чтобы в случае каких-то вещей у международного уголовного судьи не было вопросов к ним. При этом добавил, что на сегодня такие специалисты есть и они работают в СБУ, в ГУР, ГПСУ и других государственных структурах.

Видео дня

Федиенко рассказал, что этот законопроект выстраивает вертикаль военную, систематизирует работу различных институтов. "У нас разные институты иногда воевали в кибердомене между собой, они не понимали кто где работает, потому что там нет территорий, и одна наша служба воевала с другой, думая, что это русские. Поэтому есть потребность уже давно синхронизировать всю эту историю", - сказал он.

Федиенко напомнил, что с 2023-2024 годов многие страны, в том числе члены НАТО, начали создавать свои собственные киберсилы для того, чтобы проводить соответствующую разведку на объектах критической инфраструктуры, военных экосистем определенного врага и при необходимости проводить соответствующие контрнаступательные операции с применением кибердоменов.

Основной задачей Киберсил будет разведка и противодействие врагу. "Кибрсилы не будут заниматься защитой военных экосистем, потому что там есть свои специалистов - кибербезопасность и они должны заниматься этими вопросами. А специалисты Киберсил должны заниматься исключительно работу с цифровыми системами врага", - сказал Федиенко.

По его словам, также предполагается военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.

Кибербезопасность в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле 2025 года Михаил Федоров и генеральный директор директората Еврокомиссии "Коннект" Роберто Виола подписали изменения в Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа". Им предусматривалось, что Европейский Союз будет помогать Украине отражать масштабные кибератаки. Наша страна получит доступ к Резерву кибербезопасности - одной из ключевых инициатив для усиления кибербезопасности цифрового государства.

Вас также могут заинтересовать новости: